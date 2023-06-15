TMO markette 20 TL'den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

Ayçiçek yağı, mercimek ve birçok ürün indirime girdi! Tarım Mahsulleri Ofisi, temel gıda ürünlerinde başlattığı kampanyayı duyurdu. TMO'nun 20 TL'den başlayan ürünleri raflardaki yerini aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait olan birçok ürünü bünyesinde satışa sunan PTT AVM, uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, TMO 2023 güncel Haziran ayı kataloğu...