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Haberler Galeri TMO markette 20 TL'den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

TMO markette 20 TL'den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

Ayçiçek yağı, mercimek ve birçok ürün indirime girdi! Tarım Mahsulleri Ofisi, temel gıda ürünlerinde başlattığı kampanyayı duyurdu. TMO'nun 20 TL'den başlayan ürünleri raflardaki yerini aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait olan birçok ürünü bünyesinde satışa sunan PTT AVM, uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte, TMO 2023 güncel Haziran ayı kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:24
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TMO markette 20 TL’den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

TMO ve Tarım Kredi Market indirimleri alışveriş tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Zincir marketler, Haziran ayına girilmesiyle birlikte temel gıda ürünlerinin fiyatlarını indirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürünlerini satışa çıkardığını duyuran PTT AVM, güncel ürün fiyatlarını tüketicisiyle paylaştı. İşte, TMO fiyat listesi 2023...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TMO markette 20 TL’den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait olan birçok ürünü bünyesinde satışa sunan PTT AVM, uygun fiyatlar karşılığında alışveriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. PTT AVM'nin internet sitesinde bazı TMO ürünleri 20 TL'den başlıyor.

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TMO markette 20 TL’den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

TMO FİYAT LİSTESİ 2023!

-Osmancık çeşidi pirinç 5 kg TMO fiyatı 115 TL

-Cammeo çeşidi pirinç 5 kg TMO fiyatı 125 TL

-Luna çeşidi pirinç 5 kg TMO fiyatı 105 TL

-Ronaldo çeşidi pirinç 5 kg TMO fiyatı 110 TL

-Kırmızı mercimek 1 kg TMO fiyatı 23 TL

-Yemeklik ayçiçek yağı 5 lt TMO fiyatı 135 TL

-Rafine fındık yağı 4 lt TMO fiyatı 250 TL

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TMO markette 20 TL’den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

-Vakumlu kavrulmuş fındık içi fındık 500 gr TMO fiyatı 65 TL

-Vakumlu paketli naturel iç fındık 500 gr TMO fiyatı 60 TL

-Fındık krokan paketli 500 gr TMO fiyatı 60 TL

-Fındık ezmesi 320 gr TMO fiyatı 40 TL

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TMO markette 20 TL’den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...

-Kabuklu tuzlu fındık 500 gr TMO fiyatı 45 TL

-Çekirdeksiz kuru üzüm 500 gr TMO fiyatı 20 TL

-Kuru üzüm şırası 1 lt TMO fiyatı 30 TL

-Üzüm pekmezli fındık kesme 500 gr TMO fiyatı 55 TL