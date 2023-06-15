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2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Haziran 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! "Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen devlet desteği her ay belirli tarihlerde il il yatırılıyor. Evde bakım aylığı ödeme durumu e-Devlet SMS yoluyla da sorgulanabiliyor. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:53
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2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

"Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2023 Ocak zammı ile 4 bin 336 TL'ye yükseltilen evde bakım parası hakkında detaylar sorgulanıyor. Söz konusu ödemelerin Kurban Bayramı sebebiyle daha erken bir tarihte yatıp yatmayacağı merak ediliyor. İşte 15- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım aylığı ödemesi her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleşiyor. Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım ödemelerinin ay sonunun bulmayacağı tahmin ediliyordu.

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı ardından, ''Engelli ve engelli yakını aylığı ödemesini erkene alıyor, Kurban Bayramı öncesi sevindiriyoruz.'' dedi.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

15 HAZİRAN EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER AÇIKLANDI MI?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına ödenen evde bakım yardımı henüz hesaplara geçmediğinden yatan iller listesi de paylaşılmış değil.

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2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 zamları ile birlikte evde bakım maaşları da 4 bin 336 TL olarak güncellenmişti.

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2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde bakım yardımı sorgulama e-Devlet ve SMS ile yapılıyor.