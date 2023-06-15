15 Haziran 2023, Perşembe
2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Haziran 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! "Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen devlet desteği her ay belirli tarihlerde il il yatırılıyor. Evde bakım aylığı ödeme durumu e-Devlet SMS yoluyla da sorgulanabiliyor. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:53
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