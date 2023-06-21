Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrsaında 5 milyona yakın vatandaşa emeklilik kapısı açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik prim gün sayısı için yeni detayları merak ediyor. Bu süreçte yeni emeklilik reformu için atılacak adımları yakından takip ediyor. SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. İşte, torba yasa için son gelişmeler ve açıklamalar!