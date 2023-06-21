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Haberler Galeri Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrsaında 5 milyona yakın vatandaşa emeklilik kapısı açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik prim gün sayısı için yeni detayları merak ediyor. Bu süreçte yeni emeklilik reformu için atılacak adımları yakından takip ediyor. SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. İşte, torba yasa için son gelişmeler ve açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:49
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Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar için atılacak yeni adımlar merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Yeni emeklilik reformu ile kimler kapsama alınacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.

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Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.

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Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

Yılın, primin ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor.

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Torba yasa maddeleri tek tek sıralandı! Detaylar netleşiyor! 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur Tescil affı, kira, staj ve çıraklık sigortası...

GÖZLER REFORM YASASINDA

Hazırlığı yapılan Bağ-Kur reformu, EYT'lileri heyecanlandırdı. Reform ile küçük esnaf ve çiftçilerin dahil olduğu 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının 9000'den 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olan SSK'lılar gibi 7200'e çekilmesi planlanıyor.