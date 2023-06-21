21 Haziran 2023, Çarşamba
Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Zam öncesi maaşlarını alacak emekliler ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekliler Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ve maaş ödeme tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatacağı müjdesini vermişti. Emekli Sandığı, 4A SSK, 4B Bağkur tahsis numarasına göre SGK tarafından belirlenen emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, tahsis numarasına göre emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:30
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