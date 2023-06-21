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Haberler Galeri Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Zam öncesi maaşlarını alacak emekliler ödeme tarihlerini merak ediyor. Emekliler Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ve maaş ödeme tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatacağı müjdesini vermişti. Emekli Sandığı, 4A SSK, 4B Bağkur tahsis numarasına göre SGK tarafından belirlenen emekli ikramiyesi ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. İşte, tahsis numarasına göre emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:30
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Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

Emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için beklenen açıklamayı duyurmuştu. 2 bin TL olarak belirlenen ikramiye ödemeleri yılda iki kez ödeniyor. Emekli maaşlarının ise bayram öncesi hesaplara yatacağı açıklandı. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

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Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

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Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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