Emekliye beklenen müjde geldi! Ödeme tarihleri netleşti! Tahsis numarası; 0,2,3,4,5,6,7,8 olanlar dikkat! Emekli maaş ve bayram ikramiyesi...

Emekli maaş ve ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için beklenen açıklamayı duyurmuştu. 2 bin TL olarak belirlenen ikramiye ödemeleri yılda iki kez ödeniyor. Emekli maaşlarının ise bayram öncesi hesaplara yatacağı açıklandı. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme takvimi...