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Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

EYT düzenlemesi sonrasında erken emeklilik yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için müjdeyi vermişti. TBMM'nin çalışmalarına başlamasının ardından ekonomik konuların ilk gündem maddesi olması bekleniyor. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak. Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenleme konuların onaylanması bekleniyor. İşte, torba yasa maddeleri için gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 17:03
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Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

1 milyon küçük esnafı yakından ilgilendiren Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi düzenlemesi yakından Meclis'e gelecek. Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Kapsamın geniş tutulması halinde 1999 öncesi EYT'li Bağ-Kur'lular da 9 bin günü beklemeden 7200 günle emeklilik hayallerine kavuşabilecek. İşte, Bağkur prim eşitlemesi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan TBMM çok önemli yasaları çıkartmaya hazırlanıyor. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.

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Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.

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Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

Yasa 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinden sonra çıkartılacak. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon belli olduktan sonra bunun üzerine konulacak refah payı belirlenecek.

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Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

Daha sonra da bu refah payı bir yasal düzenleme olarak Meclis'ten çıkartılacak. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 çıkmıştı. 6 aylık enflasyonun ise yüzde 20'ye yakın çıkması bekleniyor.