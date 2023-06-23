Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...

EYT düzenlemesi sonrasında erken emeklilik yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için müjdeyi vermişti. TBMM'nin çalışmalarına başlamasının ardından ekonomik konuların ilk gündem maddesi olması bekleniyor. Meclis'e gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak. Temmuz'un ilk haftasında gelmesi beklenen bu yasa da ayrıca asgari ücrete verilecek 500 TL'lik destek ile ilgili düzenleme konuların onaylanması bekleniyor. İşte, torba yasa maddeleri için gelişmeler...