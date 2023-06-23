23 Haziran 2023, Cuma
İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?
"İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tediye ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. Tediye ödemelerinin ilk taksidi için ödeme takvimi açıklandı. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:21
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