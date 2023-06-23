"İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medyadan ilave tediye ödemeleri ile ilgili bir açıklama yayımladı. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?