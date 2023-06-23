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Haberler Galeri İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

"İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tediye ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. Tediye ödemelerinin ilk taksidi için ödeme takvimi açıklandı. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 15:21
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İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D’li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

"İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medyadan ilave tediye ödemeleri ile ilgili bir açıklama yayımladı. Peki, İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D’li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığı bildirildi.

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İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D’li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D’li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

Devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçie bu yıl ek ödemenin birinci yarı 23 Haziran'da, ikinci yarı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

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İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D’li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?

Kamu harcamalarına yılda 52 günlük ücrete ek ödeme yapılıyor.