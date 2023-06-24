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Haberler Galeri 2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar emeklilik reformu için atılacak adımları merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın göreve gelmesinin ardından yeni düzenlemeler için gelecek açıklamalar merak ediliyor. Özellikle 9 Eylül 1999 sonrası emekli olanlar kademeli emeklilik çalışmaları olacak mı merak ediyor. Tabii bu çalışma, SSK'lılarda da bir beklentiye yol açtı. Hal böyle olunca,"Erken emeklilik için hangi şartlar aranacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 11:23
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2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

49-50-51-52 yaşında olanlara müjde son dakika geldi. EYT düzenlemesi sonrasında erken emeklilik için detaylar merak ediliyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. 2000 sonrası sigortalılar olanlar için kademeli emeklilik formülü masada bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? Kademeli emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında gelişmeler!

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2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı.

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2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.

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2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.

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2000 sonrasına emeklilik şifresi çözüldü! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj ve çıraklık...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.