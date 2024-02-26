Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...

İşsizlik Sigortası Kanunu ve Diğer Düzenlemeler

Ayrıca, işsizlik sigortası kanunu ve bazı diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtiliyor. Bu düzenleme kapsamında kısa çalışma ödeneğine ilişkin gerekçeler arasına "genel salgın" durumu da eklenirken, asgari prim ödeme gün sayısının 600'den 450'ye indirilmesi ve istihdam teşviklerinin devamı gibi önemli maddeler yer alıyor.

Ancak, diğer maddelerin yasalaşma süreci hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri takip ederek, haberlerimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.