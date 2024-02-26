Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...
Son dakika haberlerine göre, Torba yasa 2024 gündeminde önemli bir yer edindi. Ekonomik düzenlemeleri içeren 2. torba yasa paketi, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği, SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi önemli çalışmaları içeriyor. Önceden 86 maddeden oluşan torba kanun teklifinin 55 maddesi kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Peki torba yasa ne zaman çıkacak?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024
20:53
Torba yasa konusunda kamuoyunda yoğun bir merak hakim. Son gelişmeler ışığında, torba yasa henüz çıkmış değil ancak çalışmalar hızla sürüyor. Bu yasa tasarısının içeriği arasında 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik gibi önemli düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca, ev hanımlarına prim desteği ve SSK Bağkur prim eşitlemesi gibi konular da torba yasa kapsamında ele alınıyor. Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören teklif ise TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Yasa tasarısının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtiliyor.
Torba Yasa TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti
TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve '8'inci Yargı Paketi' olarak bilinen torba kanun teklifi, emeklilere yönelik önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyenin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören düzenleme, komisyon tarafından kabul edildi. Torba yasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de içinde bulunduğu 43 maddelik kapsamlı bir paket olarak ele alınıyor.
Yayınlanma Süreci ve Beklentiler
Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu durumda, emekliler artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacaklar. Torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili net bir tarih henüz belirlenmedi. Ancak bu aşamada yapılan açıklamalar ve sürecin takibi haberlerimizde yer alacak.
İşsizlik Sigortası Kanunu ve Diğer Düzenlemeler
Ayrıca, işsizlik sigortası kanunu ve bazı diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtiliyor. Bu düzenleme kapsamında kısa çalışma ödeneğine ilişkin gerekçeler arasına "genel salgın" durumu da eklenirken, asgari prim ödeme gün sayısının 600'den 450'ye indirilmesi ve istihdam teşviklerinin devamı gibi önemli maddeler yer alıyor.
Ancak, diğer maddelerin yasalaşma süreci hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri takip ederek, haberlerimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
2024 Torba Yasası Madde İçeriği
2024 Torba Yasası, çeşitli önemli düzenlemeler içeren bir yasa paketi olarak dikkat çekiyor.
İşte yasanın ana maddeleri ve içerikleri: