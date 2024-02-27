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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan'a iletildi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kredi kartı aidatlarına fahiş zam geldi. Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti. Kart aidatı adı altında 50 milyar TL toplayan bankalara vatandaşlar isyan etti. Uzmanlar, iade talebi oluşturulmasını önerdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:54
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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan’a iletildi

Bankalar ile vatandaşların yıllardır yaşadıkları kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösterdiği öğrenildi.

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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan’a iletildi

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi.

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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan’a iletildi

Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti. Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi.

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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan’a iletildi

Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Ancak son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara getirilen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da gözardı edildiği öğrenildi.

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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan’a iletildi

ŞİKAYETLERİN 3'TE 1'İ KART AİDATI HAKKINDA

TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" dedi.