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İşte kredi kartı aidatını geri almanın yolları! Bankalar zam yaptı vatandaş isyan etti | Yeni çalışma Başkan Erdoğan'a iletildi
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kredi kartı aidatlarına fahiş zam geldi. Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti. Kart aidatı adı altında 50 milyar TL toplayan bankalara vatandaşlar isyan etti. Uzmanlar, iade talebi oluşturulmasını önerdi.
Sabah
Giriş Tarihi: 27.02.2024 06:54Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 06:54