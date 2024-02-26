26 Şubat 2024, Pazartesi
Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...
Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bayram ikramiyesinin 2018'de getirildiğini belirten Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Böylece emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu. Açıklamanın ardından yasal düzenleme de hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri, ödenecek zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.
Giriş Tarihi: 26.02.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 17:15
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