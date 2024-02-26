Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C’liye çifte ödeme....

Yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar, bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zamdan faydalanacaklar. Ancak, bu artıştan yararlanmak isteyenlerin tarihleri dikkatlice takip etmeleri gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuru yapacak olan EYT'ler ve sigortalılar, yalnızca Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler. Bu nedenle, başvuru sürelerini göz önünde bulundurarak zamanında başvuruda bulunmak önem arz ediyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...