26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...

Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bayram ikramiyesinin 2018'de getirildiğini belirten Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Böylece emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu. Açıklamanın ardından yasal düzenleme de hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri, ödenecek zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 17:15
  • 1
  • 7
Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C’liye çifte ödeme....

Yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar, bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zamdan faydalanacaklar. Ancak, bu artıştan yararlanmak isteyenlerin tarihleri dikkatlice takip etmeleri gerekiyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuru yapacak olan EYT'ler ve sigortalılar, yalnızca Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler. Bu nedenle, başvuru sürelerini göz önünde bulundurarak zamanında başvuruda bulunmak önem arz ediyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

  • 2
  • 7
Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C’liye çifte ödeme....

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammını duyurdu. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi uygulamasında önemli bir artışa imza atıldığını belirten Başkan Erdoğan, ilk olarak 1000 TL olarak belirlenen ikramiyenin zaman içinde yapılan artışlarla 2000 TL'ye çıkarıldığını hatırlattı.

  • 3
  • 7
Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C’liye çifte ödeme....

Erdoğan, "Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artırarak 3000 TL'ye yükselteceğiz" dedi. Böylece emeklilerin yıllık alacakları ikramiye miktarı 6000 TL'ye ulaşacak.

  • 4
  • 7
Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C’liye çifte ödeme....

Yasal Düzenleme TBMM'den Geçti

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından gerekli yasal düzenlemeler hızla hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş alan tüm emekliler, artırılmış yeni ikramiye tutarından faydalanacak. Emeklilik için gün sayanlar, başvurularını yapmış ama işlemleri henüz tamamlanmamış olanlar ile yeni emekli olanlar da bu düzenlemeden yararlanacak.

  • 5
  • 7
Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C’liye çifte ödeme....

İkramiye Ödemeleri İçin Önemli Tarihler

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri, emekliler açısından büyük önem taşıyor. 2024 yılı için ilk ikramiye, Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenecek.