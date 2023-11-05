Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D’li taşerona kadro, memura ek görterge...

EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının 15'ine kadar hesaplara yatırılacak.