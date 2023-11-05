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Haberler Galeri Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D'li taşerona kadro, memura ek görterge...

Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D'li taşerona kadro, memura ek görterge...

2023 yılında Türkiye'de büyük ilgi gören ve pek çok kesimi yakından ilgilendiren bir yasa tasarısı olan 2. torba yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan taşeronlara kadar birçok kesimin beklentilerini içermektedir. Bu kapsamlı yasa tasarısı altında, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler, ev hanımlarının sosyal güvenlik hakları, esnafın vergi avantajları, taşeron işçilerin kariyer olanakları ve daha birçok konu ele alınmıştır. Peki 2. torba yasa içeriğinde neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 14:11
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Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D’li taşerona kadro, memura ek görterge...

Yeni torba yasa tasarısı, içeriği ve Meclis'ten geçiş tarihiyle ilgili büyük bir heyecan yaratmış durumda. İçeriği arasında ekonomik düzenlemeler, ev hanımlarının emeklilik durumu, en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, esnafın erken emeklilik imkanı, yeni evli çiftlere faizsiz evlilik kredisi gibi birçok önemli konu bulunmaktadır. Peki 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte son güncellemeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D’li taşerona kadro, memura ek görterge...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2. torba yasa teklifi, Aile ve Gençlik Bankası, faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi bir dizi önemli konuyu içermesi bekleniyor. Ancak torba yasa maddeleri hala kesinleşmemiş durumda olup, görüşmeler ve değişiklikler Meclis sürecinde devam etmektedir. Bu nedenle yasa tasarısının son hali ve içeriği konusundaki belirsizlik, kamuoyunda büyük bir merak ve bekleyişe neden olmaktadır.

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Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D’li taşerona kadro, memura ek görterge...

EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere, dosya bazında 5 bin lira ödenecek. Bu ödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak.

İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının 15'ine kadar hesaplara yatırılacak.

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Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D’li taşerona kadro, memura ek görterge...

1800 GÜN KAZANACAKLAR

Şu anda Bağkur sigortası kapsamında olanların sayısı 3 milyon civarında. 8 Eylül 1999'dan sonra Bağkur kapsamında sigortalı olan kadın ve erkekler 9000 prim gününe tabi.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlardan ise kadınlar 7 bin 200 (20 yıl), erkekler 9000 güne tabi bulunuyor.

Düzenleme yasalaştıktan sonra 1800 gün kazanan Bağkur'lular 5 yıl daha az prim ödeyecek ve şartları taşıyanlar erken emekli olacak.

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Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D’li taşerona kadro, memura ek görterge...

SON 3.5 YIL KURALINA TAKILANLAR

Bu kural sadece SSK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.