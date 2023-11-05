HaberlerGaleriTorba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D'li taşerona kadro, memura ek görterge...
Torba Yasa içeriği noktası virgülüne sıralandı! Meclis mührüne son düzlük: 2000 sonrasına emeklilik, 2. EYT planı, 4D'li taşerona kadro, memura ek görterge...
2023 yılında Türkiye'de büyük ilgi gören ve pek çok kesimi yakından ilgilendiren bir yasa tasarısı olan 2. torba yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan taşeronlara kadar birçok kesimin beklentilerini içermektedir. Bu kapsamlı yasa tasarısı altında, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler, ev hanımlarının sosyal güvenlik hakları, esnafın vergi avantajları, taşeron işçilerin kariyer olanakları ve daha birçok konu ele alınmıştır. Peki 2. torba yasa içeriğinde neler var?