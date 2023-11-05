130.000 TL'ye bankalar muslukları açtı! 32 günlük mevduat faiz getirisi yüzleri güldürecek!
Son günlerde, banka mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişme, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için oldukça önemli bir fırsat sunmaktadır. Yüksek mevduat faiz oranları, birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. İşte banka banka mevduat faiz getirisi...
Giriş Tarihi: 05.11.2023
14:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
14:44
Son günlerde, banka mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Bu gelişme, tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için oldukça önemli bir fırsat sunmaktadır. Yüksek mevduat faiz oranları, birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için cazip bir seçenek olabilir. Ancak faiz oranları bankadan bankaya farklılık gösterebileceğinden, en uygun seçeneği bulmak için farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmak önemlidir. İşte güncel banka faiz oranları ve bir aylık 130.000 TL'ye kazanç rehberi...
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VADELİ MEVDUAT NE DEMEK?
Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir.
Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.
HESAP NASIL AÇILIR?
Vadeli mevduat hesabını açabilmek de vadesiz mevduat hesabını açabilmek kadar kolaydır. On sekiz yaşını tamamlamış olan bütün bireyler vadeli mevduat hesabını açtırabilir. Bu işlem için bankanın kişilerden istemiş olduğu belgeler ile şubeye giderek hesap açılış protokolü imzalamak gereklidir.
Daha sonra ise hesap formunu doldurmak gerekir. Şubede bulunan yetkililere vadeli mevduat hesabına yatırılacak olan paranın ne kadar süre ile bağlanmasının arzu edildiği ve yatırmak istenilen tutar iletildiğinde hesap açılış işlemleri tamamlanmış olur. Vadeli hesaba yatırmak istenilen tutar diğer hesaplardan da transfer edilebilir ya da direkt olarak şubeden yatırılabilir.
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Vade Sonu Net Bakiye: Yıllık Faiz Oranı: Net Kazanç: