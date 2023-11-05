Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak’ta en düşük...

2024 yılı için belirlenecek olan yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın gelecekteki maaşını belirleyecek kritik bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Asgari ücret, sadece doğrudan asgari ücretle çalışanları değil, aynı zamanda diğer ücret gruplarında çalışanları, işsizleri ve sosyal yardım alanları da etkileyen geniş kapsamlı bir ekonomik karardır. Her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin kararları, ülkenin ekonomik dengesi ve işçi-işveren ilişkileri açısından büyük öneme sahiptir. Peki ocakta asgari ücrete ne kadar zam gelecek?