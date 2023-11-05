05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak'ta en düşük...

Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak'ta en düşük...

Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin toplantısı öncesi, hem işçi hem de işveren kesimleri bu önemli kararın etkilerini değerlendirmek ve taleplerini sunmak için hazırlıklara başladı. Asgari ücret, Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konu olması sebebiyle büyük öneme sahip. Ekim ayının enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlar şekillenmeye başladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 13:15
  • 1
  • 9
Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak’ta en düşük...

2024 yılı için belirlenecek olan yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın gelecekteki maaşını belirleyecek kritik bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Asgari ücret, sadece doğrudan asgari ücretle çalışanları değil, aynı zamanda diğer ücret gruplarında çalışanları, işsizleri ve sosyal yardım alanları da etkileyen geniş kapsamlı bir ekonomik karardır. Her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin kararları, ülkenin ekonomik dengesi ve işçi-işveren ilişkileri açısından büyük öneme sahiptir. Peki ocakta asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak’ta en düşük...

Asgari ücretteki artış işsizlik maaşından sosyal yardımların gelir kriterine kadar her türlü ödemeyi değiştirirken, çalışanlar açısından da maaş zammı anlamı taşıyor. Sadece asgari ücretliler değil asgari ücret dışında maaş alan çalışanlar da yapılacak artıştan olumlu etkileniyor.

  • 3
  • 9
Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak’ta en düşük...

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Önümüzdeki ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit komisyonu öncesinde taraflar hazırlıklara başladı. Hem işçi kesimini temsil edecek olan Türk-İŞ hem de işveren kesimini temsil edecek olan TİSK masaya getireceği teklifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hükümetten yapılan açıklamalarda ise işçilerin aynen emekliler ve memurlarda olduğu gibi enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusu öne çıkıyor.

  • 4
  • 9
Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak’ta en düşük...

İŞTE O ORANLAR

Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi. Hem OVP'nin hem de Merkez Bankası'nın öngörüsü yıl sonu için yüzde 65 enflasyon oldu.

  • 5
  • 9
Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak’ta en düşük...

Yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 68 civarında çıkmıştı. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte artış oranı ise yüzde 49'u geçiyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması mümkün.