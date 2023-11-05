05 Kasım 2023, Pazar
Asgari Ücret zammında %38 enflasyon+refah payı yeni maaşı çıkardı! Yeni oranlar 15.000 TL eşiğini aştı! 11.402 TL maaş alana 2024 Ocak'ta en düşük...
Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin toplantısı öncesi, hem işçi hem de işveren kesimleri bu önemli kararın etkilerini değerlendirmek ve taleplerini sunmak için hazırlıklara başladı. Asgari ücret, Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir konu olması sebebiyle büyük öneme sahip. Ekim ayının enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlar şekillenmeye başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 13:15
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9