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Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

Torba Yasa'nın içinde bir dizi ekonomik düzenleme barındırmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis'te bir süredir devam eden çalışmalar, Torba Yasa'ya ilişkin beklentileri artırdı. Yakın zamanda sunulan 86 maddelik torba kanun teklifinden 55 madde kabul edilmişti. Ancak Meclis süreci devam ederken, henüz onaylanmayan 31 madde üzerinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar, bu süreci yakından takip ederek Torba Yasa hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:31
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Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa teklifinin bazı maddeleri onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak, hala görüşülmeyi bekleyen maddeler var ve bu ekonomik düzenlemelerin takipçileri şimdi gözlerini Meclis'e çevirdi. 3600 ek gösterge, ev hanımlarının emekliliği, Bağ-Kur'luya prim eşitliği gibi önemli düzenlemeleri içeren Torba Yasa için Meclis'teki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Torba yasa üzerindeki çalışmalar sürerken, ekonomiyle ilgili açıklamalar da Vedat Işıkhan gibi uzmanlar tarafından yapılmaya devam ediyor. İşte tüm detayları...

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Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa 2024 maddeleri, içeriği ve kapsamıyla ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Ancak, kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

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Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

Bakan Işıkhan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.

Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.

Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."

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Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.