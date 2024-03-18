Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği torba yasa teklifinin bazı maddeleri onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak, hala görüşülmeyi bekleyen maddeler var ve bu ekonomik düzenlemelerin takipçileri şimdi gözlerini Meclis'e çevirdi. 3600 ek gösterge, ev hanımlarının emekliliği, Bağ-Kur'luya prim eşitliği gibi önemli düzenlemeleri içeren Torba Yasa için Meclis'teki heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Torba yasa üzerindeki çalışmalar sürerken, ekonomiyle ilgili açıklamalar da Vedat Işıkhan gibi uzmanlar tarafından yapılmaya devam ediyor. İşte tüm detayları...