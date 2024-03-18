18 Mart 2024, Pazartesi
Torba Yasa Detayları Tazelendi! Maddeler tek tek sıralandı: 3600 Ek Gösterge, 5 Yıl Erken Emeklilik ve Prim Desteği!
Torba Yasa'nın içinde bir dizi ekonomik düzenleme barındırmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis'te bir süredir devam eden çalışmalar, Torba Yasa'ya ilişkin beklentileri artırdı. Yakın zamanda sunulan 86 maddelik torba kanun teklifinden 55 madde kabul edilmişti. Ancak Meclis süreci devam ederken, henüz onaylanmayan 31 madde üzerinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar, bu süreci yakından takip ederek Torba Yasa hakkında araştırmalarını sürdürüyorlar.
Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:31
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