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Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da ödenecek. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'sini alana 1.500 TL yatacak. İş göremezlik geliri alana da ikramiye var. 31 Mart tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren EYT'liler de ikramiye alabiliyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 06:59
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Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılan emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi.

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Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

Peki emekli ikramiyesinden kimler yararlanacak? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı? İş kazası geçirenler de yararlanabiliyor mu?

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Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

İşte bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilenler…

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Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

EYT'LİLER ALABİLİYOR MU?
Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar yararlanacak.

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Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'liler de Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.