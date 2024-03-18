Bayram ikramiyelerinde kritik detay! Sadece emekliler değil onlar da yararlanabilecek

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarihi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Emeklilere bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da ödenecek. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'sini alana 1.500 TL yatacak. İş göremezlik geliri alana da ikramiye var. 31 Mart tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren EYT'liler de ikramiye alabiliyor.

Sabah Giriş Tarihi: 18.03.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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