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İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli

İş arayanlar, deneyim kazanmak isteyenler ve meslek öğrenmek isteyen gençler için İŞKUR tarafından sunulan fırsatlar, iş hayatına adım atmalarını kolaylaştıran önemli bir destek sağlıyor. Kurum, katılımcılara meslek öğretirken aynı zamanda maddi destek de sunuyor. Bu eğitim programları, katılımcılara yeni meslek becerileri kazandırmayı ve iş dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Günlük ödeme miktarı ve başvuru şartları, programın türüne ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 16:01
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İŞKUR’dan 68 bin TL ödeme! 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli!

İŞKUR, iş arayan ve deneyim kazanmak isteyen vatandaşlar için geniş kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. Bu program, Türkiye'nin her köşesinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri ve İŞKUR'un online platformu aracılığıyla erişilebilir durumdadır. Özellikle iş deneyimi olmayan gençlere yönelik olarak tasarlanan bu program, katılımcılara yeni meslek becerileri kazandırmayı hedeflerken aynı zamanda maddi destek sunarak iş hayatına hazırlamaktadır.

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İŞKUR’dan 68 bin TL ödeme! 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli!

Mesleki eğitim kursları, işsizlikle mücadelede etkili bir araç olarak görülmektedir. Bu kurslar, hem mesleği olmayanlara yeni bir meslek kazandırmayı hem de mevcut meslek sahiplerinin becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

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İŞKUR’dan 68 bin TL ödeme! 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

📍Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

📍15 yaşını tamamlamış olmak,

📍Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

📍Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

📍İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

📍Emekli olmamak,

📍Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

📍Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

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İŞKUR’dan 68 bin TL ödeme! 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli!

Bu kurslardan veya programlardan bir kişi en fazla iki kez yararlanabilecek. Ancak, kişilerin toplam kurs ve programlardan yararlanma sayısı üçü geçemeyecek.

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İŞKUR’dan 68 bin TL ödeme! 15 yaşını doldurmuş olmak yeterli!

KURSİYERLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

📌Mesleki eğitim kurslarında 261,57 TL,

📌Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 425,05 TL

📌Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 196,18 TL

📌Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 261,57 TL

Kursiyerlerin kurs süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.