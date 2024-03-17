İŞKUR destek için vanaları açtı! Başvurana toplamda 68 bin TL piyangosu! 15 yaşını doldurmak yeterli

İş arayanlar, deneyim kazanmak isteyenler ve meslek öğrenmek isteyen gençler için İŞKUR tarafından sunulan fırsatlar, iş hayatına adım atmalarını kolaylaştıran önemli bir destek sağlıyor. Kurum, katılımcılara meslek öğretirken aynı zamanda maddi destek de sunuyor. Bu eğitim programları, katılımcılara yeni meslek becerileri kazandırmayı ve iş dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Günlük ödeme miktarı ve başvuru şartları, programın türüne ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.03.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL