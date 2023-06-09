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Haberler Galeri Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

Torba yasa maddeleri için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçimlerin sona ermesi ve Başkan Erdoğan yeni Kabine açıklaması sonrasında gözler atılacak adımlara çevrildi. Emeklilik, maaş artışları, asgari ücret, ev kadınlarının emeklilik imkanı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi birçok önemli konu gündemde yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konu hakkında yapacağı açıklamalar merakla takip ediliyor. İşte, torba yasa için görüşülmesi beklenen maddeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:07
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Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis’e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

"Torba yasa maddeleri neler, ne zaman Meclis'e gelecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni Meclis'in belli olmasının ardından gündeme ekonomi konularının gelmesi bekleniyor. Emeklilik imkanı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi birçok önemli konu gündemde yer alıyor. İşte, torba yasa maddeleri için detaylar!

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Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis’e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek, Cumhurbaşkanı kararı ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası, yabancılara Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

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Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis’e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkaran düzenlemenin de içerisinde bulunduğu yeni torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

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Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis’e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

2.torba yasa ile devlet, bazı alanlardaki alacaklarından vazgeçiyor, KYK borç fazileri silinecek, vatandaşların icra borçları silinecek, doğalgaz ve elektrik desteği verilecek.

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Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis’e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

5 BİN PRİMİ OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ, 5000 GÜN PRİM TORBA YASADA VAR MI?

EYT yasasına göre, 1999 öncesinin emeklilik için 5 bin prim gün sayısı şartına kademeli artış getirildi.