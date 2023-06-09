Torba yasa detayları netleşti! Maddeler tek tek sıralandı! Meclis'e EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık sigortası!

Torba yasa maddeleri için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçimlerin sona ermesi ve Başkan Erdoğan yeni Kabine açıklaması sonrasında gözler atılacak adımlara çevrildi. Emeklilik, maaş artışları, asgari ücret, ev kadınlarının emeklilik imkanı, gençlere yönelik düzenlemeler, memurlara kira yardımı ve kira artışında sınırlamalar gibi birçok önemli konu gündemde yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konu hakkında yapacağı açıklamalar merakla takip ediliyor. İşte, torba yasa için görüşülmesi beklenen maddeler!