EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Düzenleme ile milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuştu. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere EYT yasası kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Eski Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde konu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası detayları!