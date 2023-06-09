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Haberler Galeri EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Düzenleme ile milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuştu. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere EYT yasası kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Eski Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde konu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. "Staj ve çıraklık sigortası kapsama alınacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT staj ve çıraklık sigortası detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:11
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EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

EYT düzenlemesi sonrasında 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Kapsam dışında kalanlar ise staj ve çıraklık sigortası için beklentiye girdi. Yeni Meclis döneminde düzenleme için yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor. İşte, staj ve çıraklık düzenlemesi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekenlere EYT yasası kapsamında emeklilik yolu açılırken, çıraklık yapanlar da heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor.

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EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama heyecana yol açtı. Peki neler yapılabilir? İşte detayları…

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EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açtı.

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EYT staj ve çıraklık sigortası çizelgesi geldi! 1999-2000 başlangıcı olanlar dikkat! 2 istisna belirdi! 1 yıllık staj süreleri...

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ile borçlanmayla başlangıcını bu tarih öncesine çekebilenlere yaş şartı kaldırıldı. Bu düzenlemeyle birlikte staj ve çıraklık yapanlar da beklenti içerisine girdi.