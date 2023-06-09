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Haberler Galeri Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

"Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek. Aile Destek ödemesi e- Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:39
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Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

"Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek ödemesi Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

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Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI?

Aile destek programı, bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile destek programının uzatılacağı yönünde henüz herhangi bir bilgi yer almıyor.

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Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR 2023?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

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Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HAZİRAN NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı haziran ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.