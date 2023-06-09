09 Haziran 2023, Cuma
Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
"Haziran ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek. Aile Destek ödemesi e- Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Aile Destek yardımı ne zaman bitecek, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:39
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