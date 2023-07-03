Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapıldı. Kira artış oranı en fazla yüzde 25 olarak sınırlandırıldı. Bu düzenleme 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Tekrar bu torba yasa içerisinde gündeme gelecek. Kira artışlarının en fazla yüzde 25 oranında yapılabileceğine dair bir düzenleme olacak. Geriye doğru işleyecek ve tarihi de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.