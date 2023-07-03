03 Temmuz 2023, Pazartesi
Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...
Torba yasa hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa için son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirten Bakan Işıkhan, yasanın çıkacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Kapsam içinde yer alacak detaylar için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:24
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