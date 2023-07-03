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Haberler Galeri Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

Torba yasa hakkında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren torba yasa için son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirten Bakan Işıkhan, yasanın çıkacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Kapsam içinde yer alacak detaylar için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte, taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:24
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Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

Torba yasa maddelerine yönelik detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayına gelinmesinin ardından düzenleme için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve asgari ücret zammı gibi konuların yer alacağı torba yasa için kısa sürede adımların atılması bekleniyor. İşte, torba yasa hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

TORBA YASA HAZIRLIĞI! YÜZDE 25 KİRA ARTIŞINA DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Ev kiralarına yüzde 25 sınırlaması bu yıl da devam edecek. Yasanın Meclis süreci var. Ne zaman yasalaşacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

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Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu şunları aktardı:

Torba yasa bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında görüşülecek. Bu torba yasa içerisinde kira artışlarına sınırlama getiren düzenleme yer alacak

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Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapıldı. Kira artış oranı en fazla yüzde 25 olarak sınırlandırıldı. Bu düzenleme 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Tekrar bu torba yasa içerisinde gündeme gelecek. Kira artışlarının en fazla yüzde 25 oranında yapılabileceğine dair bir düzenleme olacak. Geriye doğru işleyecek ve tarihi de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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Torba yasa detayları netleşti! İmzalar an meselesi! Taşerona kadro, Bağkur affı, staj sigortası, TYP, belediye şirket işçileri...

Torba yasa bu hafta Meclis gündemine gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve Genel Kurul'da yasalaşacak. Eylül ayında bir düzenleme daha gündeme gelecek. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar dolayısıyla açılan davalar mahkemeleri kilitlemiş durumda.