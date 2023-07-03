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Haberler Galeri Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik reformu için çalışmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilik sistemi hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi ile prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik yaşının düşmesi sağlanmaya çalışılıyor. Hal böyle olunca,"Kademeli emeklilik şartları neler, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için yeni gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:31
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Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

Emeklilik düzenlemesi için gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik reformu açıklaması kapsam dışında kalanlar tarafından merak ediliyor. Prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi için son gelişmeler ve kimleri kapsayacağı konusunda detaylar araştırılıyor. İşte, EYT sonrasında kademeli emeklilik düzenleme detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

EYT düzenlemesi sonrasında 5 milyonu aşkın kişi emeklilik hayallerine kavuştu. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar emekli olurken, prim sayısını dolduramayanlar borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.

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Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar ise emeklilik imkanını kıl payı kaçırdı. Hal böyle olunca emeklilik sistemi için atılacak yeni adımlar takip ediliyor.

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Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

Bu süreçte kademeli emeklilik sisteminin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalarda yakın takibe alındı.

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Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2000 - 2008 arası ilk kez sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınmış olacak..