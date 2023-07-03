Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...

Emeklilik düzenlemesi için gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni emeklilik reformu açıklaması kapsam dışında kalanlar tarafından merak ediliyor. Prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor. Kademeli emeklilik düzenlemesi için son gelişmeler ve kimleri kapsayacağı konusunda detaylar araştırılıyor. İşte, EYT sonrasında kademeli emeklilik düzenleme detayları!