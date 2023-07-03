03 Temmuz 2023, Pazartesi
Emeklilik tablosu güncellendi! Liste yeniden değişti! 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar dikkat! SGK prim - gün - yaş...
EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik reformu için çalışmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilik sistemi hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi ile prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik yaşının düşmesi sağlanmaya çalışılıyor. Hal böyle olunca,"Kademeli emeklilik şartları neler, kimler yararlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için yeni gelişmeler!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 14:31
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