HaberlerGaleriAynı aileden kaç kişi başvurabilir? Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...
Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl alınır? 2023 vatandaşlık maaşı miktarı, şartları...
"Vatandaşlık maaşı ne zaman, kimlere verilecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik vatandaşlık maaşı uygulaması hakkında detayları açıklamıştı. Bu noktada binlerce kişi başvurular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar kaç TL? İşte gerekli şartları...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 15:54Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 15:54