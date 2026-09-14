Bin rakımda yetişiyor, kilosu 600 liraya satılıyor! Toptancılar şimdiden peşine düştü

Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkisinde yaklaşık bin rakımda yetiştirilen üzümler, yüksek aroması ve doğal yapısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında talep görüyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da kurutmalık üzüm üretimi her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.

Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya geldiklerini belirtti. Kırteke, "İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var" dedi.

Üretimde ailelerin bağ büyüklüğüne göre farklılık yaşandığını vurgulayan Kırteke, "Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.