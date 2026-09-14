Bin rakımda yetişiyor, kilosu 600 liraya satılıyor! Toptancılar şimdiden peşine düştü
Malatya'da bin rakımda yetiştirilen kurutmalık üzümler, yüksek aroması ve kalitesiyle yoğun ilgi görüyor. Toptancılar daha hasat başlamadan üreticilerle iletişime geçerken, ürünün kilosu perakende satışta 600 lirayı buluyor.
Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da kurutmalık üzüm üretimi her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.
Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkisinde yaklaşık bin rakımda yetiştirilen üzümler, yüksek aroması ve doğal yapısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında talep görüyor.
HASAT BAŞLADI, TALEP ŞİMDİDEN ARTTI
Yaklaşık 300 dönümlük alanda yetiştirilen kurutmalık üzümlerde hasat dönemi başladı.
Toplanan üzümler, yaklaşık bir hafta süren kurutma işleminin ardından temizlenerek paketleniyor. İlaç kullanılmadan yetiştirilen ürünler, kalitesi nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya geldiklerini belirtti. Kırteke, "İlaçsız, tamamen organik üzümler yetiştiriyoruz. Piyasada oldukça meşhur olmuş bir üzümümüz var. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var" dedi.
Üretimde ailelerin bağ büyüklüğüne göre farklılık yaşandığını vurgulayan Kırteke, "Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.
SU AZALDI, ÜRETİCİ ÜZÜME YÖNELDİ
Bölgede su kaynaklarının azalmasıyla birlikte kayısıya alternatif olarak üzüm yetiştiriciliğine yöneldiklerini belirten Ziyaettin Kırteke ise ürünün veriminden memnun olduklarını söyledi.
Kırteke, "Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik. Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel. Soğuklardan dolayı hasat bu yıl yaklaşık 10 gün gecikti. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek" ifadelerini kullandı.
KİLOSU 600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Üzümlerin hasadın ardından toprağa serilerek kurutulduğunu anlatan Kırteke, kurutma işleminin yaklaşık 5-6 gün sürdüğünü, ardından ürünlerin temizlenerek kasalara alındığını belirtti.
Kırteke, geçen yıl toptan kilosu 500 liradan satılan üzümün bu yıl daha yüksek fiyatlardan alıcı bulduğunu ifade etti.