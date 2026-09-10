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Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da bir biber tarlasına gece saatlerinde giren hırsızlar, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çalarak kayıplara karıştı. Tarla sahibi İbrahim Özkan, "Hırsızlar biberi bizden önce hasat etmeye başladı" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler” 1

Adana'nın Çukurova ilçesinde biber tarlasına giren hırsızlar, üreticiyi mağdur etti.

Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler” 2

Olay, Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak için tarlaya geldi.

Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler” 3

Tarlasına gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından toplandığını fark etti.

Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler” 4

BİBERLERİ TOPLAYIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Hırsızların topladıkları biberlerle birlikte tarladan ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler” 5

"YAKLAŞIK 1 TON BİBERİMİZİ ÇALMIŞLAR"

Yaşanan hırsızlığa tepki gösteren tarla sahibi İbrahim Özkan, "Biz emek veriyoruz, alın terimiz var. Ama hırsızlar gelip bir gecede çalıp gidiyor. Sabah hasat için tarlaya geliyoruz, bakıyoruz ki bizden önce hasat etmişler. Yaklaşık 1 ton biberimizi çalmışlar" dedi.

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