Gece yarısı tarlaya girip 1 ton çaldılar! Üreticiler tepkili: “Bizden önce hasat etmişler”

Adana'da bir biber tarlasına gece saatlerinde giren hırsızlar, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi çalarak kayıplara karıştı. Tarla sahibi İbrahim Özkan, "Hırsızlar biberi bizden önce hasat etmeye başladı" diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde biber tarlasına giren hırsızlar, üreticiyi mağdur etti.

Olay, Şambayadı Mahallesi'ndeki bir biber tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarla sahibi İbrahim Özkan ve ailesi sabah saatlerinde hasat yapmak için tarlaya geldi.

Tarlasına gelen Özkan, yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberin gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından toplandığını fark etti.

BİBERLERİ TOPLAYIP KAYIPLARA KARIŞTILAR Hırsızların topladıkları biberlerle birlikte tarladan ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.