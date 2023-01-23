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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

700 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde kritik haftaya girildi. 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde ikinci toplantı bu hafta yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışam yüz binlerce işçi, zam oranı hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, toplu sözleşme ile 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu? Kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:47
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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçen hafta başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bu hafta büyük önem taşıyor. Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önemli. Peki, kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Kamu işçisinin 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç 20 Ocak Cuma günü başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti.

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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Toplu İş Sözleşmesi'nde kritik haftaya girildi. 700 bin kamu işçisinin maaş zammı için bu hafta gerçekleştirilecek toplantı önemli. Ücret artış oranı ile ilgili detaylar 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantıda görüşülecek.

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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

TÜRK-İŞ'İN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bugün ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

"Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam."