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Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?
700 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde kritik haftaya girildi. 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde ikinci toplantı bu hafta yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışam yüz binlerce işçi, zam oranı hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, toplu sözleşme ile 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu? Kamu işçisi maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...