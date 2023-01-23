Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?

"Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam."