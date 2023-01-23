TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ Isparta kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Dar gelirli aileler için düzenlenen TOKİ Sosyal Konut projesinin kura çekilişleri sürüyor. TOKİ Isparta kura çekilişi ile ilgili detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Keçiborlu kura sonucu ne zaman açıklanacak? TOKİ Isparta, Merkez, Kuleönü, Sav, Yalvaç kura çekiliş sonuç ekranı...