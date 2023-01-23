23 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ Isparta kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Dar gelirli aileler için düzenlenen TOKİ Sosyal Konut projesinin kura çekilişleri sürüyor. TOKİ Isparta kura çekilişi ile ilgili detaylar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki TOKİ Keçiborlu kura sonucu ne zaman açıklanacak? TOKİ Isparta, Merkez, Kuleönü, Sav, Yalvaç kura çekiliş sonuç ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:19
  • 1
  • 10
TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ Isparta kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki gün sürecek Isparta TOKİ kura çekilişlerinde 9 ilçenin hak sahipleri belirlenecek. Aksu 2. etap ve Yenişarbademli ilçelerinin kuraları başvuru sayısının yeterli olmaması nedeniyle gerçekleşmeyecek. Peki TOKİ Keçiborlu kura sonucu ne zaman açıklanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ ISPARTA 23 OCAK KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

  • 3
  • 10
TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Isparta kura çekimi 23- 24 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Keçiborlu, Merkez (Kuleönü, Sav), Yalvaç ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi saat 10:00'da başlayacak. Kuralar Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.

  • 4
  • 10
TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

TOKİ ISPARTA İLÇE KURA TAKVİMİ

*Keçiborlu 150 23.01.2023 10:00

*Merkez 350 23.01.2023 10:00

  • 5
  • 10
TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi

*Merkez Kuleönü 200 23.01.2023 10:00

*Merkez Sav 200 23.01.2023 10:00

*Yalvaç 200 23.01.2023 10:00