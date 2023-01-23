23 Ocak 2023, Pazartesi
Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye'den yerli ve milli hamle
Yüzde 20'lik yerlilik oranın yüzde 80'e yükseldiği Savunma Sanayii'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. 2 binden fazla firmanın üretim için ter döktüğü savunma sanayiisinde hali hazırda 750 proje yürütülüyor. Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Yüzde 100 milli savunma sanayii vizyonu için teknoloji çok önemli" dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:52
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