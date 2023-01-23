Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye’den yerli ve milli hamle

İsmail Demir, "Sadece KIZILELMA değil, diğer insansız hava araçlarımıza da yerli ve milli mühimmatlarımızın entegrasyonu, yeni geliştirilen mühimmat, füze ve bombalarımızın çeşitli fonksiyonlarla testlerinin, uygulamalarının devam edeceğini de söylemek gerekiyor. BOYGA, TOGAN gibi çeşitli fonksiyonlara sahip mini İHA'larımız ve bunların kamikaze ailelere eklendi ve eklenmeye devam edecek. İHA'larımızdan GPS olmayan sahalarda görev yapabilme kabiliyetini oluşturduğumuz KERKES projesini de tamamladık ve teslimatını yaptık, harekat alanında kullanım konseptlerini de geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi iki tane insanlı uçak konusunda da adımlarımızı kararlılıkla sürdürdük ve 2023 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız ve ümidimiz 2022'deki faaliyetlerde daha netleşti" diyor.

