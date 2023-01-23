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Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye'den yerli ve milli hamle

Yüzde 20'lik yerlilik oranın yüzde 80'e yükseldiği Savunma Sanayii'nde çalışmalar son sürat devam ediyor. 2 binden fazla firmanın üretim için ter döktüğü savunma sanayiisinde hali hazırda 750 proje yürütülüyor. Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Yüzde 100 milli savunma sanayii vizyonu için teknoloji çok önemli" dedi.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:52
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Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye’den yerli ve milli hamle

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği nokta dünyada da ses getiriyor. Türkiye'nin Yüzyılı'nın miladı olan 2023 yılına da karada, havada ve denizde robotlarla giriyoruz. 2 binden fazla firmanın üretim için ter döktüğü savunma sanayisinde hali hazırda 750 proje yürütülüyor. Sektörün 10 milyar doları aşkın bir cirosu var. 2022 yılı 4.4 milyar dolarlık ihracat ile kapatıldı. Yeni hedef ise 6 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye’den yerli ve milli hamle

TÜRKİYE YÜZYILI 'MİLLİ VE YERLİ'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğu aşikardır" diyerek aslında bu alanda atılması gereken adımların ne kadar çok olduğunun altını çiziyor.

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Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye’den yerli ve milli hamle

KIZILELMA HAVALANDI
Muharip İnsansız Hava Aracımız KIZILELMA, beklenenden de önce bir tarihte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bundan sonra artık muhtelif manevra testleri, muhtelif silah, füze ve sistemlerin uçağa entegrasyonu, atış testlerinin yapılması gibi bir dizi faaliyetle yoluna devam edecek ve harekat alanında hizmete girmek için gün sayıyor.

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Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye’den yerli ve milli hamle

İsmail Demir, "Sadece KIZILELMA değil, diğer insansız hava araçlarımıza da yerli ve milli mühimmatlarımızın entegrasyonu, yeni geliştirilen mühimmat, füze ve bombalarımızın çeşitli fonksiyonlarla testlerinin, uygulamalarının devam edeceğini de söylemek gerekiyor. BOYGA, TOGAN gibi çeşitli fonksiyonlara sahip mini İHA'larımız ve bunların kamikaze ailelere eklendi ve eklenmeye devam edecek. İHA'larımızdan GPS olmayan sahalarda görev yapabilme kabiliyetini oluşturduğumuz KERKES projesini de tamamladık ve teslimatını yaptık, harekat alanında kullanım konseptlerini de geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve HÜRJET gibi iki tane insanlı uçak konusunda da adımlarımızı kararlılıkla sürdürdük ve 2023 yılındaki hedeflerimizi gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız ve ümidimiz 2022'deki faaliyetlerde daha netleşti" diyor.

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Çağın ilerisinde bir teknoloji! Türkiye’den yerli ve milli hamle

Demir, insansız sistemlerin, geleceğin muharebe sahasını oluşturacağını belirterek, şunları anlatıyor: "Bu anlamda da sadece SİHA'larımız, İHA'larımız değil, insansız deniz ve kara araçları, denizaltı araçları gibi konuların da gündemimizde olduğunu, çeşitli seviyelerde çalışıldığını ve muhtelif ürünlerinin 2022 yılında sahada denendiğini, bazı tatbikat ve harekatlarda deneme kullanımlarının yapıldığını söyleyebiliriz."