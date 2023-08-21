Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

Memur ve emekli zammı için devam eden toplu sözleşme görüşmeleri, büyük bir önem taşıyan 3. toplantının gerçekleşeceği güne odaklanmış durumda. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için ise yüzde 10'luk bir artış önerisi sunuldu. Memur ve emekli kesimini yakından ilgilendiren bu süreç, kamu çalışanlarının mali durumunu etkileyebileceği için büyük bir merakla takip ediliyor. Peki Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak?