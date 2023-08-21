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Haberler Galeri Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

Memur ve emekli zammı için devam eden toplu sözleşme görüşmeleri, büyük bir önem taşıyan 3. toplantının gerçekleşeceği güne odaklanmış durumda. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için ise yüzde 10'luk bir artış önerisi sunuldu. Memur ve emekli kesimini yakından ilgilendiren bu süreç, kamu çalışanlarının mali durumunu etkileyebileceği için büyük bir merakla takip ediliyor. Peki Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 22:52
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Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

Emekli, memur ve kamu çalışanlarını ilgilendiren emekli maaşı ve memur zammıyla ilgili toplu sözleşme görüşmeleri, vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin 3. toplantı tarihi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son günlerde gerçekleşen görüşmelerde ise hükümetin ikinci zam teklifi açıklandı. Peki Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

TOPLU SÖZLEŞME 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Toplu sözleşme toplantısının üçüncüsü bugün (22 Ağustos 2023 Salı) gerçekleştirilecek.

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Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA 2. TEKLİF

Toplu sözleşmede ikinci teklif geçtiğimiz günlerde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin ikinci zam teklifini paylaştı.

Bakan Işıkhan, 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10 artışın uygun bulunduğunu ifade etti.

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Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık zammı ile birlikte kümülatif artış oranı yüzde 57'yi bulmaktadır.''

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Toplu sözleşme 3. toplantı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı hangi tarihte belli olacak?

YENİ ZAM TEKLİFİ YARIN BELLİ OLACAK

Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor.

Ancak bugünkü görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek.