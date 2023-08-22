4/A, 4/B, 4/C emeklisine 33.13 kök zamlı maaş tablosu oluştu! 2024 emekli maaş hesabında 7.500 + 2.484 TL artış yolda! 8.000, 8.555, 9.000 TL alanlar...
SSK ve Bağkur emeklileri için 2023 yılı Ocak ayı maaş hesaplamalarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak enflasyon artışı için yapılan hesaplamalarda, Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini temel alınıyor. Bu doğrultuda, yılın ikinci yarısında beklenen enflasyon oranı yüzde 33.13 olarak öngörülüyor. Bu tahmin, emeklilerin zam oranının da yüzde 33.13 şeklinde gerçekleşeceği anlamına geliyor. Ayrıca, ek iyileştirme seçenekleri de değerlendiriliyor. İşte emekli maaşlarında güncel hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Emeklilerin Ocak ayındaki enflasyon artışıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Merkez Bankası, güncel TÜFE tahminini kamuoyuyla paylaştı. Bu tahmin, Ocak zammının hesaplanmasında önemli ipuçlarından biri oluyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarına olası ek iyileştirmeler de göz önünde bulunduruluyor. Peki emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak? İşte güncel hesaplamalar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan Macaristan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonominin genel gidişatı hakkında yaptığı açıklamada "tek haneli enflasyon" mesajı verirken, emekliler için de müjdeli bir haber verdi.
Kamuoyunda emeklilere yapılan zammın "yetersiz" olduğu sorusu üzerine Başkan Erdoğan
"Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.
Başkan Erdoğan,
"Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız. Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar." ifadelerini kullandı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 9.49 olarak geldi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak revize etti. Tahminlere göre emeklilerin zam oranı yüzde 31.92 civarında olacak. Peki Başkan Erdoğan'ın zam sinyali ne anlama geliyor? Emekli maaşlarına ne kadar zam olacak? En düşük emekli maaşı kaç para olacak? Emekliler için hangi çalışma yapıyor? Ekonomiye dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.