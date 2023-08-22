4/A, 4/B, 4/C emeklisine 33.13 kök zamlı maaş tablosu oluştu! 2024 emekli maaş hesabında 7.500 + 2.484 TL artış yolda! 8.000, 8.555, 9.000 TL alanlar...

Kamuoyunda emeklilere yapılan zammın "yetersiz" olduğu sorusu üzerine Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.