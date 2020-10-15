Toplu parayı yatır emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte kolay emeklilik için aranan şartlar...

EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN

Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.