Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Toplu parayı yatır emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte kolay emeklilik için aranan şartlar... Toplu parayı yatır emekli ol! Prim ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte kolay emeklilik için aranan şartlar...
Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar zorlu süreçten alınlarının teriyle çıkmaya çalışıyorlar. Emeklilik yasasında yapılan son düzenleme ile şartlar yeniden değişti. SGK bünyesinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları halinde erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. SGK toplu para ödemesinde geriye dönük olan borçların tekrar gündeme gelmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Peki, prim ödeyerek emekli nasıl olunur?
Giriş Tarihi: 15.10.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 19:17
SGK bünyesinde çalışan 4A 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerinde belirli şartları sağlamaları halinde erken emekli olmaları gündeme gelmeye başladı. En son yapılan emekli düzenlemesi sonrasında vatandaşlara prim ödeyerek süreci tamamlama imkanı sağlanıyor. Yasalarla güvence altına alınan toplu para ödemeleri nefes olacağa benziyor. Vatandaşlara eksik prim günlerine dair SGK'ya geriye dönük olarak borçlanma hakkı veren formüllerde toplu para ödemesi yapılması gerekiyor. İşte, İşte kolay emeklilik için aranan şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİLİK İÇİN EN AZ 1800 GÜN
Erken emeklilik için son zamanlarda bazı formüller üzerinde çalışmalar devam ediyor. Önceliğin eksik primi olanlara verilmesi ve borçlanma yolu ile emekli olmalarına imkan tanınması planlanıyor. En az 1800 prim günü bekleniyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış ancak prim günü eksik olanlar için borçlanma yolu ile emekli olabilecekler. Ancak bunun için son dönemlerde yasa çıkması için beklentiler arttı.
BİNLERCE ESNAF BEKLİYOR
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamalar sonrasında özellikle 2000 yılı öncesinde esnaf ve sanatkarların emeklilik konusunda çile yaşadıkları ve büyük bir heyecanla emekli olmayı bekledikleri ifade edildi. Binlerce esnafın mağduriyetleri sonucunda beklentiye girdikleri belirlendi.
Yasal düzenlemenin çıkması ile birlikte binlerce esnafın mağduriyetlerinin son bulabileceği ifade edildi. Bağkurlu esnafın ve sanatkarın asıl beklentisi vergi ve oda kayıtlarına bakılarak son kez de olsa bir geriye dönük borçlanma imkanının verilmesi olarak ifade edildi.
YASADA SIRALANIYOR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.
1) Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri toplu ödeme ile satın alabiliyor.