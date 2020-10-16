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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK prim ve vergi borcu olanlara müjde! SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? Vergi, SGK affı... SGK prim ve vergi borcu olanlara müjde! SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? Vergi, SGK affı...
Son dakika... Borç yapılandırması ve vergi affı bekleyenler için hazırlanan Yeni İstihdam Paketi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız." dedi. Sağlanan imkan neticesinde devlet borçların büyük çoğunluğunu tahsil ederken, vatandaşlarda borçlarından kurtulmuş olacak.
Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:10
SGK prim ve vergi borcu olan binlerce vatandaş, uzun süredir hükümetten vergi affı ya da yapılandırma konusunda adım atmasını bekliyordu. TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili açıklamasında önemli bilgiler verdi. Muş, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler sırasında devlete uzun süredir borcu olan vatandaşlar atılacak adımları yakından takip ediyor. İşte, SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? Vergi, SGK affı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK BORÇ YAPILANDIRMA GELECEK Mİ?
TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili açıklamasında önemli bilgiler verdi. Muş, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi.
TBMM'de basın mensuplarına açıklamalar da bulunan Mehmet Muş şunları kaydetti:
Vergi affı demeyelim de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırma çalışmamız şu an var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Tamamladığımızda kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız.".
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kısa çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 arasında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam yapılması durumunda çalışanların SGK prim desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve damga vergisi istisnası getirilmesi öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi..
ŞARTLARI NELER?
Yapılandırmanın nasıl olacağıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muş, "Geçmişte yaptıklarımız var. Onlara benzer olacak. Teknik kısımlar devam ettiği için, onları komisyon aşamasına bu tekliflerimizi vereceğimiz zaman sizinle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" dedi..