SGK prim ve vergi borcu olanlara müjde! SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? Vergi, SGK affı...

SGK prim ve vergi borcu olan binlerce vatandaş, uzun süredir hükümetten vergi affı ya da yapılandırma konusunda adım atmasını bekliyordu. TBMM'de yeni istihdam paketine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili açıklamasında önemli bilgiler verdi. Muş, "Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan görüşmeler sırasında devlete uzun süredir borcu olan vatandaşlar atılacak adımları yakından takip ediyor. İşte, SGK borç yapılandırma nasıl yapılır? Vergi, SGK affı...