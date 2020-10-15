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15 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 1360 temizlik görevlisi başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 1360 temizlik görevlisi başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
İŞKUR tarafından özel ve kamu kuruluşlarına en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru yapacakların belirlenen sağlık sorunlarını yaşamaması gerekiyor. Milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da işine ve eğitim kalitesine göre uygun olan iş bültenlerine basitçe erişebiliyor. En son yayınlanan ilana göre 1360 temizlik görevlisi için alım yapılacak. İŞKUR personel iş ilanları sayfasından detaylı bilgilere ulaşılabilecek.
Giriş Tarihi: 15.10.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 16:24
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Türkiye genelinde iş ilanları güncelendi. En az ilkokul mezunu olmak üzere 1360 temizlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR başvuruları online olarak kabul ediyor. İş başvuru yapacaklar aranan şartları araştırıyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine alınacak adayların en az ilkokul mezunu, sağlık problemi bulunmamak ve takım çalışmasına yatkın olabilme şartları aranıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURULAR
İŞKUR, başvuruları temizlik görevlisi pozisyonuna online olarak da kabul ediyor. Özel sektör ve kamu kurumu bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık problemlerinin bulunmaması gerekmektedir.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR KAYIT NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.
İŞ ARAYAN İŞKUR KAYIT İŞLEMİ İÇİN;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).