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Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişme sonrasında emekli olmanın yolu açılıyor. Başvuru süresi uzatılan yapılandırma ile toplu parası olmayanlara emeklilik imkanı tanınacak. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Diğer yandan SGK'ya borcu olanlarında elinin rahatlaması amaçlanıyor. Emeklilik yapılandırması için son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 11:24
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Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...

Toplu parası olmayanlara müjde... Emekli olmanın yolu açılıyor. 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı tanınacak. Toplu parası olmayanlara emeklilik yolunu açan yapılandırma 1 ay süreyle uzatılmıştı. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Peşin ödeme yapan vatandaşlar borcun yüzde 90'ından kurtulabiliyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor. İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...

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Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu yapılandırma için süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 1 ay uzatıldı. Yapılandırma kapsamında devlete olan tüm vergi ve prim borçlarının faizleri silinirken ana paraya enflasyon farkı ekleniyor.

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Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtuluyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor.

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Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...

Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu olduğu için emekli olamayan ya da toplu para bulamadığından borçlanma yapamayanlar için de imkan getirildi.

Bu sigortalılar kamu bankalarından kredi çekerek borçlarını kapatabilecek ve taksitler yeni bağlanacak emekli maaşlarından kesilecek.

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Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...

Geçmiş Bağ- Kur günlerini ihya ederek satın alacaklar bu sayede günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Üstelik parayı kamu bankalarından alacakları kredi ile ödeyecekler. Kredinin kapsamına doğum ya da askerlik borçlanması ile emekli olabilecek kişiler de eklendi.