Toplu parası olmayanlara müjde... Emekli olmanın yolu açılıyor. 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı tanınacak. Toplu parası olmayanlara emeklilik yolunu açan yapılandırma 1 ay süreyle uzatılmıştı. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Peşin ödeme yapan vatandaşlar borcun yüzde 90'ından kurtulabiliyor. Ayrıca taksit ile ödemek isteyenlere 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı da sunuluyor. İşte, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri...