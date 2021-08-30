30 Ağustos 2021, Pazartesi
Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişme sonrasında emekli olmanın yolu açılıyor. Başvuru süresi uzatılan yapılandırma ile toplu parası olmayanlara emeklilik imkanı tanınacak. Kamu bankalarından kredi alanlar borçlanma yapıp ya da borcunu ödeyip emekli olabiliyor. Diğer yandan SGK'ya borcu olanlarında elinin rahatlaması amaçlanıyor. Emeklilik yapılandırması için son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 30.08.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 11:24
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