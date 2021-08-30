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Haberler Galeri Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

Pandemi döneminde fiyatların yükselmesi araba alacakları hayal kırıklığına uğrattı. Bu süreçte SUV model araçların fiyatlarının sabit kalması ise satışlarda artış yaşanmasına neden oldu. ÖTV matrahında yaşanan değişim ile fiyatların aşağı çekilmesi araştırmaların yoğunlaşmasına neden oldu. SUV modellerde her bütçeye uygun sıfır araçların bulunması ise ilgili artıran diğer etken oluyor. ahaber.com.tr olarak uygun fiyatlı SUV model araçları haberimizde derledik. İşte, 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 10:02
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Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL’ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu. 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar. ÖTV sonrasında fiyatlarda değişim yaşandı. Pandemi döneminde sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklık sebebiyle fiyatlar artış yönünde ivme kazandı. Hal böyle olunca araba alacaklar hayal kırıklığına uğradı. SUV model araçların bütçeye uygun olması nedeniyle vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Markalar sonbahar öncesinde kampanyalı fiyatlarını açıklamayı ise sürdürüyor. Güncel fiyat listesini sizler için haberimizde derledik. İşte, ÖTV sonrasında 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL’ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

ÖTV matrahında yaşanan değişim sonrasında sıfır araba modellerinde değişim yaşanıyor. Birçok SUV model yüzde 50'lik vergi dilimine düştü. İşte, 200 bin TL'ye kadar SUV model araçlar...

2021 KIA Sportage ÖTV İndirimli Satış Fiyatları
KIA markası yıllardır ülkemizde modellerini satışa sunuyor. İlk döneminde Cüneyt Arkın'ı reklamıyla beynimizde yer edinen KIA, aradan geçen dönemde ciddi bir satış hacmini yakalamış ve belli bir kitleyi elinde bulunduruyor.
2021 model KIA Sportage fiyatlarının ÖTV öncesi durumlarına baktığımızda en düşük donanım paketinin 292.900TL fiyatla satıldığını biliyorduk. Son ÖTV güncellemesi ile ise bu donanım paketinin fiyatları 244 Bin TL seviyelerine kadar düşürüldü.
Sportage 1.6L 132 PS Manuel Benzin Cool 244.500 TL
Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Cool 359.900 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Dizel Elegance Akıllı Anahtar 419.900 TL
Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Elegance Plus 429.900 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Dizel Prestige 449.900 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Dizel Prestige Design Pack 489.900 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X4 DCT (Otomatik) Dizel Prestige 4×4 489.900 TL
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Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL’ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
Yeni Nissan Juke fiyat listesi 2021
Yeni Nissan Juke 2021 model fiyat listesi
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna 291.800 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Tekna 336.600 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 357.900 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum PERSO 372.200 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 404.000 TL
Yeni Nissan Juke 2021 MY tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat listesi
Yeni Nissan Juke 2020 model fiyat listesi
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 348.700 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum PERSO 370.000 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 388.000 TL
Yeni Nissan Juke 2020 MY tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyat listesi
Yeni Nissan Juke kampanyalı özel seri fiyat listesi
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum 332.000 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Perso 341.200 TL
Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 DCT Platinum Premium 365.000 TL
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Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL’ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

2021 Model Hyundai Kona

1.0T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli): 247.397 TL

1.6T-GDI 7 İleri DCT Smart (Benzinli): 346.400 TL

1.6T-GDI 7 İleri DCT N Line (Benzinli): 379.400 TL

1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Style (Dizel): 327.261 TL

1.6 CRDI 48V MHEV 7 İleri DCT Smart (Dizel): 368.400 TL

1.6 CRDI 48V MHEV Elite DCT (Dizel): 391.400 TL

2021 Model Kia Stonic

Stonic 1.2L 84 PS Manuel: 199.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik: 231.500 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik: 244.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik: 254.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik: 254.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik: 265.500 TL

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Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL’ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

2021 Model Opel Crossland

1.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL: 227.900 TL

1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION: 231.000 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL: 329.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION: 342.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ELEGANCE: 354.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ULTIMATE: 374.900 TL

1.5 120 HP DİZEL AT6 ESSENTIAL: 342.900 TL

1.5 120 HP DİZEL AT6 EDITION: 354.900 TL

1.5 120 HP DİZEL AT6 ELEGANCE: 366.900 TL