Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...

Pandemi döneminde fiyatların yükselmesi araba alacakları hayal kırıklığına uğrattı. Bu süreçte SUV model araçların fiyatlarının sabit kalması ise satışlarda artış yaşanmasına neden oldu. ÖTV matrahında yaşanan değişim ile fiyatların aşağı çekilmesi araştırmaların yoğunlaşmasına neden oldu. SUV modellerde her bütçeye uygun sıfır araçların bulunması ise ilgili artıran diğer etken oluyor. ahaber.com.tr olarak uygun fiyatlı SUV model araçları haberimizde derledik. İşte, 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar...