Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL’lik indirim...

Citroen'in yeni araba kampanyası ile müşterilere çok sayıda kredi imkanı tanınıyor. Taşıt kredisi ortalama faizlerinin oldukça aşağısındaki bir faiz oranı ile sağlanacak olan bu krediler ile müşteriler kolay bir şekilde sıfır kilometre otomobil sahibi olabilecekler.

Belirli sıfır kilometre otomobil modellerinde ve versiyonlarında kampanya yapan Citroen müşterilere 0,99 faizle kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi imkanı da sınırlı sayıda stok kapsamında tanınıyor. Her model için müşterilere ayrı miktarlarda kredi verileceği açıklandı.