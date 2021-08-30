30 Ağustos 2021, Pazartesi
Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
Ağustos ayının son günlerine geldiğimiz dönemde araba markaları kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. 2021 model sıfır araçlar sorgulanmaya başlandı. Bazı markalar modeller için açıkladıkları kampanyalarda indirime giderken, vadeye uzatıyor. Bazı markalar ise taksit ödemelerini 5 ay sonraya çekmeye başladı. Ağustos ayında açıklanan sıfır model araçların detaylarını haberimizde derledik. İşte, 69.000 TL'lik indirim...
Giriş Tarihi: 30.08.2021 15:08
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