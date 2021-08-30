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Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...

Ağustos ayının son günlerine geldiğimiz dönemde araba markaları kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. 2021 model sıfır araçlar sorgulanmaya başlandı. Bazı markalar modeller için açıkladıkları kampanyalarda indirime giderken, vadeye uzatıyor. Bazı markalar ise taksit ödemelerini 5 ay sonraya çekmeye başladı. Ağustos ayında açıklanan sıfır model araçların detaylarını haberimizde derledik. İşte, 69.000 TL'lik indirim...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 15:08
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Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL’lik indirim...

Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor. Sıfır arabada kampanya fırtınası. 69.000 TL'lik indirim için detaylar belli oldu. Salgın sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış alıcı ve satıcıyı zor durumda bıraktı. Pandeminin etkisini bir nebzede olsa azaltmasının ardından atılacak yeni adımlar merak ediliyordu. Büyük otomobil firmaları ellerinde stokları eritebilmek için Ağustos ayının sonunda kampanyalarını devreye soktu. Açıklanan en güncel sıfır model araç kampanyalarını sizler için haberimizde derledik. İşte, 69.000 TL'lik indirime varan kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL’lik indirim...

Dacia, ağustos ayı kampanyası ile Dacia sahibi olmak isteyenlere kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme avantajı sunuyor.

1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan Ağustos kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de tüketicileri bekliyor.

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Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL’lik indirim...

Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull versiyonu, Ağustos'a özel 4.000 TL'lik indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

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Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL’lik indirim...

Citroen'in yeni araba kampanyası ile müşterilere çok sayıda kredi imkanı tanınıyor. Taşıt kredisi ortalama faizlerinin oldukça aşağısındaki bir faiz oranı ile sağlanacak olan bu krediler ile müşteriler kolay bir şekilde sıfır kilometre otomobil sahibi olabilecekler.

Belirli sıfır kilometre otomobil modellerinde ve versiyonlarında kampanya yapan Citroen müşterilere 0,99 faizle kredi imkanı sağlıyor. Bu kredi imkanı da sınırlı sayıda stok kapsamında tanınıyor. Her model için müşterilere ayrı miktarlarda kredi verileceği açıklandı.

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Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL’lik indirim...

Yapılan kampanya duyurusuna göre yüzde 0,99 faizli kredi imkanı tanınan araçlar ve kredi miktarları şu şekilde açıklandı: -Citroen Yeni C3 Aircross SUV: 12 ay vadeli 60 Bin TL -Citroen C5 Aircross SUV: 24 ay vadeli 120 Bin TL -Citroen C4: 12 ay vadeli 60 Bin TL -Citroen C3: 12 ay vadeli 36 Bin TL -Citroen Jumper: 18 ay vadeli 150 Bin TL