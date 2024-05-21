Toplu para ödeyene şipşak emeklilik! SGK uzmanı uyulacak formülleri noktası virgülüne açıkladı

Emeklilik çalışanlar için önemli bir dönüm noktasıdır ve bu sürece eksiksiz bir hazırlık gerektirir. Çalışma hayatında karşılaşılan eksik prim günleri, emeklilik yolunda büyük bir engel teşkil edebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanları emeklilik hedeflerine ulaşmak için borçlanmanın önemini vurgulamaktadır. Peki, eksik prim günlerini tamamlayarak emeklilik planlarınızı nasıl rayına oturtabilirsiniz? İşte size adım adım bir rehber!