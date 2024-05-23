Emeklilere çifte müjde duyurusu! 22.000 TL şipşak ödemeye başlandı!

Emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyarak belirli bir taahhüt süresi boyunca yüksek miktarda nakit promosyon kazanabiliyor. Bu promosyonlar, emeklilerin ek gelir elde etmelerini sağlarken, mali açıdan rahatlamalarına da yardımcı oluyor. Özellikle sabit gelire sahip emekliler için bu tür nakit promosyonlar büyük bir avantaj sağlamakta ve yaşam kalitelerini artırmaktadır. Ziraat Bankası, emekli müşterilere yönelik olarak geliştirdiği maaş promosyonları ile sektördeki diğer bankalara kıyasla ciddi bir avantaj sunuyor. Banka, emekli maaşı miktarına göre değişen promosyon ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler, 5.000 TL'den başlayıp 12.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor.