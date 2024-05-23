23 Mayıs 2024, Perşembe
Emeklilere çifte müjde duyurusu! 22.000 TL şipşak ödemeye başlandı!
Emekli maaş promosyonları, bankaların emekli müşterileri kazanma yarışında önemli bir araç haline gelmiştir. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için birbirinden cazip teklifler sunarak emeklilerin ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Bu rekabet ortamında Ziraat Bankası, sunduğu çifte promosyon kampanyası ile öne çıkıyor. Ziraat Bankası'nın kampanyası, hem maaş promosyonu hem de ihtiyaç kredisi şeklinde iki kat avantaj sunarak emeklilerin yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:12
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