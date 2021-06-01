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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Doge coinbase ne zaman listelenecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Önde gelen kripto para borsası coinbasenin dogecoini ne zaman listeleyeceği merak ediliyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde altı ile sekiz hafta içinde Dogecoin'i listeleyeceklerini söyledi. Hal böyle kripto para yatırımcılara gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 01.06.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 22:40
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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları Dogecoin'in coinbase'de ne zaman listeleceğini merak ediyor. Uzman isimler konu hakkında yorumlarını yaptı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde altı ile sekiz hafta içinde Dogecoin'i listeleyeceklerini söyledi. İşte, Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Önde gelen kripto para borsası Coinbase, Dogecoin'i listelemeyi planlıyor.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde altı ile sekiz hafta içinde Dogecoin'i listeleyeceklerini söyledi.

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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Armstrong ayrıca piyasaya yeni sürülen ve herhangi bir işlem hacmi olmayan coin'leri de gelecekte listeleyeceklerini ifade etti. Coinbase CEO'su, coin listeleme süreçlerini hızlandırmak için çalıştıklarını ekledi.

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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Twitter'daki 55 milyon takipçisine Tesla'nın Dogecoin kabul etmesini isteyip istemediklerini sormuştu. Bunun öncesinde ise SpaceX, 2022 yılında gerçekleşecek bir uzay taşımacılığı için Dogecoin ile ödeme aldığını açıklamıştı.

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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?

Dogecoin, bu sene kripto para piyasasına tam anlamıyla damga vurdu. Yakın zaman önce 0.75 doları gören kripto para, o noktada altı aylık bir dönemde yüzde 25.000'lik bir ralliye imza atmıştı. Dogecoin'deki fiyat artışıyla beraber gelen ilgi dalgası, birçok benzer kripto paranın da ortaya çıkmasına yol açtı.