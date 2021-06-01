Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcıları Dogecoin'in coinbase'de ne zaman listeleceğini merak ediyor. Uzman isimler konu hakkında yorumlarını yaptı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde altı ile sekiz hafta içinde Dogecoin'i listeleyeceklerini söyledi. İşte, Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?