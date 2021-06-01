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Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?
Doge coinbase ne zaman listelenecek? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Önde gelen kripto para borsası coinbasenin dogecoini ne zaman listeleyeceği merak ediliyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, şirketin 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde altı ile sekiz hafta içinde Dogecoin'i listeleyeceklerini söyledi. Hal böyle kripto para yatırımcılara gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Doge coinbase ne zaman listelenecek? Dogecoin coinbase listelenme tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.06.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 22:40
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