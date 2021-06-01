Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Araba almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenenin üstünde zamlar yaşanmaştı. Mayıs ve Nisan aylarında sıfır araba kampanyaları sonrasında satışlar artış gösterdi. Hal böyle olunca araba almak isteyenler Haziran ayında sıfır araba fiyatları ve kampanyalarını yakından takip ediliyor. Yaz tatiline kendi arabası ile çıkmak isteyenler firmaların resmi internet sitelerinden gelecek kampanya açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel için Haziran ayı otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 21:22Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 21:22