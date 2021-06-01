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Haberler Galeri Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Araba almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenenin üstünde zamlar yaşanmaştı. Mayıs ve Nisan aylarında sıfır araba kampanyaları sonrasında satışlar artış gösterdi. Hal böyle olunca araba almak isteyenler Haziran ayında sıfır araba fiyatları ve kampanyalarını yakından takip ediliyor. Yaz tatiline kendi arabası ile çıkmak isteyenler firmaların resmi internet sitelerinden gelecek kampanya açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel için Haziran ayı otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 21:22 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 21:22
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Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Koronavirüs salgını sürecinde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında artış sürüyor. Hal böyle olunca araba alacakların hayalleri suya düşüyor. İkinci el araba fiyatlarının neredeyse iki katı artış göstermesi sonrasında sıfır araç talebi patlamıştı. Bu dönemde büyük firmalar kampanyalı fiyatlarını duyurmusu yüzleri güldürdü. Nisan ve Mayıs ayında kampanyalar sonrasında satışlarda büyük artış gözlenmişti. Durum böyle olunca Haziran ayında benzer kampanyaların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

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Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.

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Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor.


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Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.

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Fırsat geldi, 50.000 TL kampanyası patladı! Rüya gerçeğe döndü! Dacia, Kia, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...

Kia, mayıs ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor