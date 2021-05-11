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Toplu para iadesi yapılacak! Sigorta girişi olanlar dikkat! Nakit para anında hesabınızda...
Toplu para iadesi yapılacak! Sigorta girişi olanlar dikkat! Nakit para anında hesabınızda olacak. Emekli olmak isteyen vatandaşlar SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor. Toplu ödeme imkanından yararlanmak için ise başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular SGK üzerinden yapılabiliyor. Kişilerin başvuru sırasında yanında dilekçe ve T.C. kimlik kartının olması yeterlidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili birimi başvuruyu inceler ve uygunluğuna dair karar verir. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.