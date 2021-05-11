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Haberler Galeri Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

Kredi müjdesi çıkageldi. 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı. 100.000 TL'yi kadar buluyor. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Acil nakit ihtiyacı olanlara kredi müjdesi geldi. . 6 ay geri ödemesiz 2 yıl vadeli, 100 bin liraya kadar kredi için hükümet düğmeye bastı ve Meclis'e sunuldu. Sağlanan imkandan Mart ayında 50'nin altında çalışanı olan işletmeler yararlanabilecek. Açıklamanın ardından kredi şartları araştırılmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 19:23
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Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika düzenleme meclise sunuldu. 6 ay geri ödemesiz 2 yıl vadeli, 100 bin liraya kadar kredi için detaylar belli olmaya başladı. Özel sektör işyeri KOBİ'lerin son 12 aylık dönemde çalıştırdıkları ortalama işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için 12 ay süreyle asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, bu işletmelerin kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredi faizlerinden mahsup edilecek. Kredi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

Kredi kullanan işletmelerin, her bir ilave istihdam sağlanan kişi için 12 ay boyunca ödedikleri sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri kredi faiz bakiyesinden düşülebilecek. Böylece, kredinin faiz yükünün büyük bir kısmını da devlet üstlenmiş olacak.

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Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

HANGİ SEKTÖRLER ALACAK?

Kredi desteği öncelikli olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere verilecek. Böylece üretimin ve büyüme hedeflerinin yakalanmasının yanı sıra istihdamın da artması sağlanacak.

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Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

Pandemi sürecinde vatandaşların evde kalması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle en çok etkilenen hizmet ve turizm sektörlerinin de öncelikli olarak kapsama alınması konusunda çalışma yapıldığı öğrenildi.

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Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

ÖZELLER OLUMLU BAKIYOR

Mikro ve küçük ölçekli firmalar arasında likidite desteği çeken firmalara sağlanması planlanan istihdam desteği kredisi Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak.