Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...

Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika düzenleme meclise sunuldu. 6 ay geri ödemesiz 2 yıl vadeli, 100 bin liraya kadar kredi için detaylar belli olmaya başladı. Özel sektör işyeri KOBİ'lerin son 12 aylık dönemde çalıştırdıkları ortalama işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yeni işe alacakları işçiler için 12 ay süreyle asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin işçi ve işveren payları, bu işletmelerin kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredi faizlerinden mahsup edilecek. Kredi hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...