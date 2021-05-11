HaberlerGaleriKredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...
Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...
Kredi müjdesi çıkageldi. 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı. 100.000 TL'yi kadar buluyor. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Acil nakit ihtiyacı olanlara kredi müjdesi geldi. . 6 ay geri ödemesiz 2 yıl vadeli, 100 bin liraya kadar kredi için hükümet düğmeye bastı ve Meclis'e sunuldu. Sağlanan imkandan Mart ayında 50'nin altında çalışanı olan işletmeler yararlanabilecek. Açıklamanın ardından kredi şartları araştırılmaya başlandı.