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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Bankada hesabı olan ve kredi kullanan binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. Kredi limit, borç bilgileri ile çek raporu güncellendi. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 11.05.2021 21:58
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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Kredi kullanan ve bankada hesabı olanlar için son dakika düzenlemesi yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. Kredi limit, borç bilgileri ile çek raporu güncellendi. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nun güncellendiğini bildirdi.TBB'den yapılan açıklamaya göre, zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan rapor içeriğine yeni bilgiler eklendiği, aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgilerinin yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacağına dikkat çekildi.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi'ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri ve gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) "Kredi Gruplamaları Raporu'na göre geçen yıl sonu itibarıyla I. Grupta izlenen kredi miktarı 3 trilyon 62 milyar lira oldu. TBB, "Aralık 2020 Kredi Gruplamaları Raporu"nu yayımladı. Rapor, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının üç aylık kesinleşmiş, bağımsız denetimden geçmiş ve kamuoyuna yayımlanan verileri baz alınarak hazırlandı. Rapora göre, geçen yıl sonu itibarıyla I. Grupta izlenen kredi miktarı 3 trilyon 62 milyar TL oldu. I. Gruptaki krediler, toplam kredilerin yüzde 85'ini oluşturdu. II. Grupta izlenen, yakın izlemedeki kredi miktarı 2019 yılına göre yüzde 23 artarak 370 milyar TL olarak gerçekleşti. II. Grupta izlenen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10 oldu.

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Tahsili gecikmiş alacak olarak III., IV. ve V. Gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise 141 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 75'ine özel karşılık ayrıldı. Genel karşılık olarak ayrılan tutar ise 78 milyar TL oldu. Genel karşılıkların II. Grupta sınıflandırılan kredilere oranı yüzde 21 oldu. Özel karşılık, I. ve II. Gruptaki kredilere ayrılan karşılıkları; genel karşılık ise III., IV., ve V. Grup kredilere ayrılan karşılıkları ifade ediyor. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplamı 204 milyar TL olurken, bunun yüzde 91'i yakın izlemedeki kredilerden oluştu. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 5,7 şeklinde gerçekleşti.