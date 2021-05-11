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Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...
Bankada hesabı olan ve kredi kullanan binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) duyurdu. Kredi limit, borç bilgileri ile çek raporu güncellendi. Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 11.05.2021 21:58
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