Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...

Tahsili gecikmiş alacak olarak III., IV. ve V. Gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise 141 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Tahsili gecikmiş alacakların yüzde 75'ine özel karşılık ayrıldı. Genel karşılık olarak ayrılan tutar ise 78 milyar TL oldu. Genel karşılıkların II. Grupta sınıflandırılan kredilere oranı yüzde 21 oldu. Özel karşılık, I. ve II. Gruptaki kredilere ayrılan karşılıkları; genel karşılık ise III., IV., ve V. Grup kredilere ayrılan karşılıkları ifade ediyor. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplamı 204 milyar TL olurken, bunun yüzde 91'i yakın izlemedeki kredilerden oluştu. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 5,7 şeklinde gerçekleşti.

