Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70’lik zam! 4C’liye 3 kat ek kazançla 600 TL’ye +1200 TL! Emekli memura 8.077 lira seyyanen artış!

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ

Her iki konfederasyon da memurlara verilen eş ve çocuk yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Halen memurlara eş için bin 158, çocuk için de 6 yaş altındaysa 254,90, üstündeyse 127,45 lira aylık ödeme yapılıyor..