HaberlerGaleriToplu İş Sözleşmesiyle memura %70'lik zam! 4C'liye 3 kat ek kazançla 600 TL'ye +1200 TL! Emekli memura 8.077 lira seyyanen artış!
Toplu İş Sözleşmesiyle memura %70'lik zam! 4C'liye 3 kat ek kazançla 600 TL'ye +1200 TL! Emekli memura 8.077 lira seyyanen artış!
Memurlar ve emeklilerin mali durumları ve sosyal haklarında önemli değişiklikler için görüşmeler 1 Ağustos'ta başlayacak. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında sadece memurlar değil emekliler içinde önemli maddeler bulunuyor. Seyyanen zam ve ek ödemeler bu kapsam dahilinde. Peki Toplu İş Sözleşmesi'nin içeriğinde neler var? İşte detayları...