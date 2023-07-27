27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Temmuz ayında emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte maaşlarda olumlu bir artış gerçekleşti. Yeni düzenleme ile ek ödemelerin de geçerli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zam da eklenerek maaşlar yeniden belirlendi ve netleşti. Emeklilerin tüm merak ettiği soruların cevapları da açıklandı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 15:46
  • 1
  • 33
Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle temmuz ayında maaşlarda olumlu bir artış sağladı. Ek ödemelerin de geçerli olacağı yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zamla birlikte maaşlar yeniden belirlendi ve netleşti. Emeklilerin merak ettiği tüm soruların cevapları da açıklandı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

  • 3
  • 33
Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak zamlarında emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

  • 4
  • 33
Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu.

  • 5
  • 33
Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.