Emekli maaşına %5 ek zam jesti! SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Temmuz ayında emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte maaşlarda olumlu bir artış gerçekleşti. Yeni düzenleme ile ek ödemelerin de geçerli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zam da eklenerek maaşlar yeniden belirlendi ve netleşti. Emeklilerin tüm merak ettiği soruların cevapları da açıklandı. İşte detayları...