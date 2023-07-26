26 Temmuz 2023, Çarşamba
Seyyanen zam yatmadı mı, ne zaman yatacak? 2023 Memura ek ödeme hangi tarihte verilecek?
Türkiye'deki binlerce memur çalışanı, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zam ödemelerini aldı. 2023 yılı için memurlara yönelik seyyanen zamların yatıp yatmadığı hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Seyyanen zam yatmadı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak ediyorlar. Peki seyyanen zam yatmadı, neden?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 14:44
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