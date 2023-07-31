31 Temmuz 2023, Pazartesi
Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başlıyor. Bu önemli görüşmelerde, memurların ve emeklilerin 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal hakları belirlenecek. İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Peki 7. Toplu İş Sözleşmeleri arasında neler var?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:29
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