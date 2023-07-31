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Haberler Galeri Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başlıyor. Bu önemli görüşmelerde, memurların ve emeklilerin 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal hakları belirlenecek. İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Peki 7. Toplu İş Sözleşmeleri arasında neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 07:29
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Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri, milyonlarca memur ve emekli için oldukça kritik bir süreci başlatıyor. 1 Ağustos Salı günü başlayan bu önemli görüşmelerde, 2024 ve 2025 yıllarına ait mali ve sosyal haklar belirlenecek. İlk karar, önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak olan maaş artışlarına ilişkin olacak. Kamu çalışanları ve emekliler, bu süreçte ücret artışları, sosyal haklar ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek anlaşmalar için heyecanla beklemekte. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

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Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak..

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Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak. 21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

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Toplu İş Sözleşmesi talepleri SON DAKİKA 2023 | 6 milyon memur ve emekli için görüşmeler ne zaman başlayıp, bitecek? İkramiye, Kira yardımı, ek gösterge...

Toplantı takvimi şöyle:

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.