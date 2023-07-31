Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

Sigorta girişi 2000 ve sonrasına ilişkin intibak gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekliler arasında, aynı prim ödeme süresine ve miktarına sahip olanların bile emekli aylıklarında farklılıklar görülmektedir. Bu durum, emeklilik sürecinde bazı kişilerin istedikleri gelir düzeyine ulaşamamasına neden olabilmektedir. Konuyla ilgili İntibak Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Peki Emekliye intibak zammı yapılacak mı?