31 Temmuz 2023, Pazartesi
Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...
Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların şartlarının iyileştirilmesi, emeklilik aylıkları arasındaki farkın giderilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Mevcut durumda aynı süre ve miktarlarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan kişiler arasında bile farklı emekli aylıkları bulunması, emekliler arasında olumsuzluklara neden oluyor. Bu duruma ilişkin İntibak Yasası'nın çıkarılması bekleniyor. İşte sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:33
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