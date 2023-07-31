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Haberler Galeri Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların şartlarının iyileştirilmesi, emeklilik aylıkları arasındaki farkın giderilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Mevcut durumda aynı süre ve miktarlarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan kişiler arasında bile farklı emekli aylıkları bulunması, emekliler arasında olumsuzluklara neden oluyor. Bu duruma ilişkin İntibak Yasası'nın çıkarılması bekleniyor. İşte sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 11:33
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Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

Sigorta girişi 2000 ve sonrasına ilişkin intibak gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekliler arasında, aynı prim ödeme süresine ve miktarına sahip olanların bile emekli aylıklarında farklılıklar görülmektedir. Bu durum, emeklilik sürecinde bazı kişilerin istedikleri gelir düzeyine ulaşamamasına neden olabilmektedir. Konuyla ilgili İntibak Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Peki Emekliye intibak zammı yapılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

İNTİBAK AÇIKLAMASI SON DAKİKA

AA'da yer alan habere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için uygulanan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de çıkarılması gerektiğini söyledi.

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Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

Lastikçi, emekli olmanın iki şartı olan hizmet yılı ve prim gününe yaş haddi eklendiğini dile getirerek, "2000 yılı öncesi emekli olanlar için çıkarılan İntibak Yasası'nın 2000 yılı sonrası emekli olanlar için çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

İNTİBAK YASASI NEDİR, NE DEMEK?

SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor.

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Sigorta girişi 2000 sonrasına intibak gelişmesi! Emekliye intibak zammı yapılacak mı? 2. Torba yasada...

Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak.