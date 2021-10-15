Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

İŞKUR iş arayışında olan vatandaşlarımıza yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Özellikle kadınların istihdamının artırılması için yeni projeler devreye alınmaya devam ediyor. "İşte Anne Projesi" atılan adımlardan sadece bir tanesi olarak önplana çıkıyor. Proje kapsamında 3 aylık işbaşı eğitimine katılan annelere 9.900 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR üzerinden başvurusunu tamamlayanlar kurslara katılım sağlıyor. Sizler için katılım detaylarını haberimizde derledik. İşte, başvuru şartları ve ekranı...