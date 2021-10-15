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Haberler Galeri Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

İŞKUR iş arayışında olan vatandaşlarımıza yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Özellikle kadınların istihdamının artırılması için yeni projeler devreye alınmaya devam ediyor. "İşte Anne Projesi" atılan adımlardan sadece bir tanesi olarak önplana çıkıyor. Proje kapsamında 3 aylık işbaşı eğitimine katılan annelere 9.900 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR üzerinden başvurusunu tamamlayanlar kurslara katılım sağlıyor. Sizler için katılım detaylarını haberimizde derledik. İşte, başvuru şartları ve ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 20:31
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Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak. Başvuru yapmak oldukça basit. İŞKUR üzerinden kadınların iş hayatına kazandırılması ve istihdamının artırılması için önemli projeler devreye alınıyor. İşte Anne Projesi'ne katılım sağlayan annelere İŞKUR tarafından ödeme yapılıyor. Projeye 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan annelere katılım sağlayabiliyor. İşte Anne Projesine katılım sağlayarak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler proje hakkında detayları araştırıyor. İşte, başvuru şartları ve ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

İşbaşı eğitim programları; Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

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Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilmektedirler.

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Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

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Toplam 9.900 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapmak oldukça basit! İşte, başvuru şartları ve ekranı...

4. Emekli olmamak,

5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,