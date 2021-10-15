2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez zamlanan emekli maaşları için kritik süreç başladı. Net rakamların belli olmasına sadece üç aylık enflasyon rakamları kaldı. Geçtiğimiz aylarda belli olan enflasyon rakamlarına göre, rakamlar için tahminler ortaya atılmaya başladı. İşte, 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...