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Haberler Galeri 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez zamlanan emekli maaşları için kritik süreç başladı. Net rakamların belli olmasına sadece üç aylık enflasyon rakamları kaldı. Geçtiğimiz aylarda belli olan enflasyon rakamlarına göre, rakamlar için tahminler ortaya atılmaya başladı. İşte, 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

Giriş Tarihi: 15.10.2021 18:45
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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı için araştırmalar sıklaştı. Yılın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli oluyor. Ekim ayının sonuna geldiğimiz dönemde maaşlara ne kadar zam yapılacağı gündemin ilk sırasına yerleşti. Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım tüm hızıyla sürüyor. İşte, 2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

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2022 SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayında en düşük ve en yüksek emekli maaşı...

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.