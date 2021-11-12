Toplam 360 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! Toplam 360 gün yarım çalışma! İŞKUR'dan milyonlarca anneye binlerce lira ödeme geliyor. Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'dan ödeme veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapılıyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor, süreye göre belirlenen tutarlar ödeniyor. İşveren de ayrıca çalışılan sürenin maaşını ödüyor. İşte; İŞKUR'dan annelere sağlanan destekler!