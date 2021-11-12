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Haberler Galeri Toplam 360 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Toplam 360 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! Toplam 360 gün yarım çalışma! İŞKUR'dan milyonlarca anneye binlerce lira ödeme geliyor. Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'dan ödeme veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapılıyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor, süreye göre belirlenen tutarlar ödeniyor. İşveren de ayrıca çalışılan sürenin maaşını ödüyor. İşte; İŞKUR'dan annelere sağlanan destekler!

Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 16:54
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Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…
Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Yarım gün çalışmayla milyonlarca anne ödeme alıyor. İŞKUR'dan annelere binlerce lira destek sağlanıyor. Toplam 360 gün yarım çalışma sürecinde çalışan anneler destek alabiliyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor ve toplam 3.550 TL ödeme veriliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten 3 bin 550 lira destek alabilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…
Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Anneler isterlerse doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. İşveren yarım maaş verirken, çalışılmayan süre için de İŞKUR ödeme yapıyor. İlk çocuğunu dünyaya gönderene devlet desteği 3 bin 550 lirayı buluyor.

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Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…
Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor.

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Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…
Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.

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Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…
Toplam 365 gün yarım gün çalışmaya 3.550 TL ödeme! İŞKUR binlerce lira ödeme yapıyor! Çalışan anneler dikkat…

Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.